Уфа, , 10:55 — REGNUM Факельное горение остатков газа на подземном газопроводе произошло в Уфе. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, трехметровый столб огня вспыхнул на газопроводе низкого давления на ул. Ульяновых при проведении плановых работ по врезке.

Отмечается, что на место аварии сразу же выехали 9 пожарных на двух единицах техники, которые и ликвидировали горение. По их словам, причиной горения стало проведение сварочных работ.

Сообщается, что сейчас ситуация находится под контролем ГУ МЧС РФ Башкирии.