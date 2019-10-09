Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении местного жителя, осуждённого за разбой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, мужчина проник в жилище потерпевшей и, угрожая предметом, используемым в качестве оружия, похитил продукты питания на сумму 168 рублей.

В результате он был приговорён судом первой инстанции к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый пытался оспорить законность этого решения.

«В своих доводах указали, что в действиях С. отсутствуют квалифицирующие признаки — незаконное проникновение в жилище, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия», — сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, нападавший просил квалифицировать свои действия как мелкое хищение.

Апелляционной инстанцией приговор был изменён в сторону смягчения. Однако какое наказание назначено Верховным судом, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, В Курганской области к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили местного жителя, укравшего в супермаркете продукты питания на сумму две тысячи рублей.

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