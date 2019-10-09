Омск, , 10:36 — REGNUM В Омской области следствие проводит проверку по факту скоропостижной смерти пассажира в самолёте. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что примерно в 22 часа по местному времени 8 октября командир воздушного судна, выполнявшего рейс Красноярск — Москва, принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Омска. Причина — ухудшение состояния здоровья пассажира.

К борту самолёта прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть пассажира. По предварительной информации, он умер от сердечного заболевания.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Омской области, пассажир — мужчина — скончался ещё в полете.

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