Соледар, ДНР, 9 октября 2019, 10:36 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из миномётов посёлок Васильевка на территории ДНР, сообщили 9 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Отмечается, что со стороны подконтрольной ВСУ Авдеевки в сторону Васильевки было выпущено семь мин калибра 120 мм.
Данных о последствиях обстрела пока не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 38 единиц боеприпасов в ходе 12 обстрелов.
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