Красноярск, , 10:27 — REGNUM По факту падения футбольных ворот на подростка в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в Главном следственном управлении СКР по краю.

По предварительной версии следствия, вечером 5 октября в посёлке Стрелка 12-летний школьник находился на дискотеке. Затем он пошёл на футбольное поле возле Дома культуры, где начал качаться на незакреплённых футбольных воротах.

Ворота упали на школьника, он получил открытую черепно-мозговую травму. Подростка госпитализировали и на следующий день отправили на операцию в Красноярск.

Сейчас следствие выясняет, кому принадлежит спортивная площадка и кто отвечает за её содержание. Запросы направлены в администрацию города Лесосибирска и Стрелковский Дом культуры. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту падения футбольных ворот на школьника проводилась доследственная проверка.

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