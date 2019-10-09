Москва, , 10:31 — REGNUM Преступная группа, которая вела сбор средств для международной террористической группировки, выявлена в Кабардино-Балкарии. Сторонники радикальных исламистов собрали в девяти регионах РФ более 6 млн рублей, заявила 9 октября официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, сбор денег для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году организовали брат и сестра. Средства они собирали под видом благотворительности, используя один из популярных мессенджеров, а затем переводили террористам, действующим в Сирии.

Преступная деятельность осуществлялась в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарии, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и в Тюменской области. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ о финансировании терроризма. Брат и сестра, возраст которых 25 и 30 лет соответственно, задержаны. Фигурантами уголовных дел также стали десятки контрагентов задержанных.