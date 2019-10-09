Москва, 9 октября 2019, 10:15 — REGNUM Особенность законодательства Нидерландов в том, что решения парламента страны обязательны для исполнительных органов власти. Поэтому сейчас начинается самое интересное — это запросы от правоохранителей Голландии в адрес украинских, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение Нидерландов расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса MH17
Как сообщало ИА REGNUM, парламент Нидерландов одобрил предложение Христианско-демократической партии (CDA) дополнительно расследовать причины, по которым Украина не закрыла небо над Донбассом в 2014 году, после начала боевых действий в регионе.
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