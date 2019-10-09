Уфа, , 10:00 — REGNUM В Уфе прекращена деятельность опасной газозаправочной станции. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, предприниматель эксплуатировал автомобильную газозаправку на ул. Фронтовых бригад без лицензии, которая бы подтвердила ее безопасность.

Кроме этого, заправка не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов. А гражданская ответственность в случае причинения вреда в результате аварии не была застрахована.

Отмечается, что на объекте также ненадлежащим образом велось обслуживание оборудования.

По данному факту были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 9.1, ст. 9.19 КоАП РФ.

В итоге судом на 30 суток была приостановлена деятельность АГЗС, а предпринимателя оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Помимо этого, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о запрете эксплуатации данного опасного объекта.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск. Заправка прекратила свою деятельность.