Донецк, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 единиц боеприпасов, сообщили 9 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 16 мин калибра 120 мм, 14 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Донецк (терминал аэропорта), Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Ясиноватая, Новоласпа, Докучаевск, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в Докучаевске было повреждено остекление балкона одного из жилых домов. Информации о жертвах пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов боевиками ВСУ гражданских объектов на территории ДНР.

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