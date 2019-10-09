Челябинск, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области разыскиваются несколько школьниц, которые пропали после того как уши в школу в просёлке Новосинеглазово. Как сообщает информационный портал 74.ru, это произошло утром 8 октября и поиски продолжаются уже более суток.

Заявление о пропаже девочек написали их родители. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что в полицию обратились родители двух 11-летних и одной 14-летней девочки. На данный момент одна девочка 2008 года рождения нашлась и утром 9 октября отправилась в школу. Другие дети разыскиваются.

Как сообщает информационный портал со ссылкой на очевидцев, пропавших девочек утром 9 октября видели в посёлке Новосинеглазово. А по словам вернувшейся девочки, её подруги «уехали в город и заблудились».