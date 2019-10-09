Москва, , 09:30 — REGNUM Следственный комитет России возбудил шесть новых уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 9 октября пресс-служба СКР.

По данным ведомства с 19 по 30 сентября ВСУ произвели приценльные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты «Трудовская», селе Коминтерново, поселках Зайцево и Шахты 6−7 и контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» Горловки.

Кроме того, 3 октября украинские боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в пгт Старомихайловка. В результате обстрелов пятеро мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

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По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года следственный комитет России возбудил более 10 уголовных дел по фактам обстрелов боевиками вооруженных сил Украины Донецкой и Луганской народных республик. Так, в июле СКР возбудило сразу шесть дел по новым фактам преступных действий украинских силовиков.

В результате обстрела городов Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, а также посёлков Гольмовский и Золотое-5 погибли три женщины, ещё десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.

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