Омск, , 09:26 — REGNUM В Омском аэропорту 8 октября в 22:07 вынужденно сел самолёт авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс №74 по маршруту Красноярск—Москва.

Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе омского аэропорта, одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.

В минздраве Омской области ИА REGNUM уточнили, что пассажир — мужчина — скончался ещё в полете. Возраст погибшего и причины смерти пока неизвестны.

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