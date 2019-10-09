Кемерово, , 09:13 — REGNUM Следователи Кузбасса начали доследственную проверку после падения двух детей с четвёртого этажа многоквартирного дома, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

В настоящее время установлено, что накануне, 8 октября, в одну из больниц Кемеровской области были доставлены шестилетняя девочка и её двухлетний брат. У них были диагностированы травмы различной степени тяжести, которые они получили при падении с высоты четвёртого этажа.

«По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив детей дома. В это время брат с сестрой открыли окно балкона, вероятно, играя, и упали. Очевидцы вызвали скорую», — уточнили в ведомстве, отметив, что семья характеризуется удовлетворительно, на профилактических учётах не состояла.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.