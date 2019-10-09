Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 09:08 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги погиб мужчина при разборе крыши ветхого нежилого здания. По факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что 8 октября в городе Лабытнанги двое мужчин разбирали крышу старого неиспользуемого здания. В один момент обрушились кровля и часть стены. Один из мужчин оказался под обломками и погиб на месте происшествия.

Следственно-оперативной группой осуществлён осмотр места трагедии, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Проводится доследственная проверка, а также устанавливается личность погибшего.