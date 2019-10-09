Омск, , 08:55 — REGNUM Вынесен приговор отцу пятерых детей из Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в областном следственном управлении СКР, 40-летний мужчина признан виновным в убийстве, совершённом в 2016 году.

По данным ведомства, в феврале 2016 года ранее судимый за кражи и побои 28-летний житель деревни Помогаевка похитил видеорегистратор у мужа своей сестры. Кроме того, он дважды ударил мужчину по лицу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Владелец видеорегистратора — многодетный отец — решил самостоятельно наказать обидчика. Он избил его и вывез в лес, где связал ему руки, привязал к берёзе и оставил умирать на 20-градусном морозе.

В деревне пропавшего мужчину не хватились, так как он и раньше долго не жил на одном месте. Сельчане подумали, что он решил скрыться, чтобы избежать уголовной ответственности.

Сотрудники полиции объявили его в розыск как подозреваемого в грабеже. В апреле 2019 года оперуполномоченный получил информацию о том, что к исчезновению мужчины может быть причастен супруг его сестры. Вскоре на допросе многодетный отец сознался в убийстве. По его словам, он был зол на брата своей жены и поэтому оставил его в лесу.

Он показал место в лесу, где оставил родственника. Следователи нашли там скелетированные останки и одежду погибшего.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите в октябре 2019 года из квартиры многоэтажки выбросили расчленённое тело женщины.

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