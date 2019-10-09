Аддис-Абеба, , 08:55 — REGNUM Продолжающиеся проливные дожди в Эфиопии приводят к хаосу на западе и юге страны, в прямом смысле слова стерев с лица земли город Такаба, который находится в регионе Мандера, обычно не подверженном таким обильным осадкам. Жители города Такаба на западе Мандеры спасаются и считают причиненные стихией убытки после того, как сезонная река Лагверара, берущая начало в эфиопских горах, стала половодной и вышла из берегов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Глава администрации города Такаба Мохамед Маалим уже выразил свои соболезнования жителям по поводу жертв и разрушений, вызванных затоплениями рекой.

«Люди, проживающие вдоль берегов сезонной реки были перемещены, их дома затоплены, а мы находимся в процессе выяснения, сколько людей пострадало от стихии», — сказал он, призывая к оказанию срочной гуманитарной помощи. По его словам некоторые части города Такаба полностью затоплены рекой.

Заместитель комиссара округа Мандера Кипкоч Лабатт назвал ситуацию катастрофической.

«Ситуация на Западе Мандеры ужасная, но мы надеемся, что снижение интенсивности ливней в Эфиопии позволит нам преодолеть данную ситуацию», — сказал он.

Мохамед Маалим также сказал, что наводнение привело к полной изоляции Такабы от окрестных деревень.

«Мы не можем получить доступ к местной взлетно-посадочной полосе из-за наводнения; в настоящее время некоторые жители не могут приехать в Такабу за покупками», — сказал он.