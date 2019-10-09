Якутск, , 08:46 — REGNUM В Верховный суд Якутии подал апелляцию на арест адвокат бывшего и.о. главного инженера Александра Манна, задержанного по уголовному делу об аварии на подземном руднике «Мир» компании АЛРОСА, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Умерший в СИЗО начальник рудника «Мир» 9 лет назад объявлялся в розыск

«Апелляционная жалоба на решение суда в отношении Александра Манна поступила 7 октября, идёт её оформление для передачи в Верховный суд Якутии», — пояснили в суде Мирного.

Как сообщало ИА REGNUM, двоих фигурантов по уголовному делу, связанных с аварией и гибелью горняков на руднике «Мир», арестовали 7 октября. На следующий день один из них — Алексей Бурксер был найден с признаками суицида мёртвым в камере СИЗО.