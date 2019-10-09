Тюменский район, Тюменская область, , 08:33 — REGNUM В Тюменской области полицейские задержали трёх граждан, которых подозревают в несанкционированной врезке в магистральный нефтепровод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские, получив оперативную информацию о врезке в нефтепровод «Тюмень-Юргамыш» в районе поселка Чикча Тюменского района, задержали с поличным трёх мужчин. Причём один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

На месте врезки в нефтепровод были изъяты автотранспорт, специальное оборудование, ёмкости и дизельное топливо в объёме 800 литров. Далее в одном из гаражных кооперативов Тюмени был выявлен склад для похищенного топлива.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст.158 УК РФ («Кража»). Одного из подозреваемых по решению суда заключили под стражу, двое других — под домашним арестом.