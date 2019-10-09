Магнитогорск, Челябинская область, , 08:30 — REGNUM В Челябинской области задержан 23-летний уроженец села Кизильское, сбежавший из колонии-поселения под Нижним Атляном. Как сообщает информационный портал 74.ru, молодого человека задержали сотрудники полиции в Магнитогорском районе за 250 км от места побега.

В пресс-службе челябинского полицейского главка уточнили, что осуждённого заметил на дороге экипаж дорожно-патрульной службы. По ориентировке, в рамках розыска ФСИН, гражданин соответствовал приметам и был задержан.

Отметим, что осуждённый сбежал из колонии-поселения, в которой он отбывал наказание за имущественное преступление, в начале июля. Это произошло после того, как сотрудники колонии выводили его в магазин.

Теперь гражданину грозит ответственность за побег из мест лишения свободы по ст. 313 УК РФ, которая предусматривает наказание до четырёх лет колонии.