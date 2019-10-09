Абуджа, , 08:29 — REGNUM Неизвестные боевики выдвинули требование о выкупе после того, как они похитили по меньшей мере девять человек вечером 7 октября в столице Нигерии, Абудже. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По информации телерадиокомпании, похищение было осуществлено в районе на окраине города. В сообщениях местных СМИ говорится, что один из похищенных — 12-летний мальчик.

Очевидцы рассказали, что в момент трагедии в район прибыли многочисленные неизвестные вооруженные люди, одетые в военную форму. Они устроили засаду вдоль главной дороги и открыли огонь по движущимся транспортным средствам, заставив их остановиться. Пассажиры автомобилей были затем загнаны в кусты под дулом пистолета.

Родственник одной из жертв рассказал ВВС, что похитители в настоящее время требуют выкуп в размере около 30 000 долларов США. Представители полиции в Абудже сообщают, что они прилагают согласованные усилия, чтобы спасти похищенных.

В последние годы похищение людей с целью получения выкупа стало обычным явлением на севере Нигерии. Тем не менее это первый случай массового похищения в непосредственной близости от столицы, передают журналисты телерадиокомпании.