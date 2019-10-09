Магадан, Магаданская область, , 08:28 — REGNUM Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова» сливало в речку Дукчи в Магадане отходы производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сточные воды Jemzo

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В соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано загрязнение реки Дукчи в районе посёлка Снежный. Специалисты водоканала обследовали участок, канализацию в этом районе, а также состав сбрасываемых сточных вод. В результате было установлено, что нарушителем является крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова»: канализационные сети, предназначенные для водоотведения КФК в Снежном, имеют следы пропуска сточных вод с молочным цветом.

Выехала на место для проверки и межведомственная городская комиссия. Мэр Магадана Юрий Гришан подтвердил, что в реку сливало просроченную молочную продукцию крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».

Собственник КФХ Сергей Комар отрицает факт загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 200 тыс. рублей заплатит молокозавод в Рязанской области за сброс отходов в ручей, который впадает в реку Ока.