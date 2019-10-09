Онгудайский район, 9 октября 2019, 08:17 — REGNUM В Республике Алтай произошло очередное землетрясение в ночь с 8 по 9 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр его находился на границе Онгудайского и Улаганского районов.
Это менее чем в двухстах километрах от столицы региона. Магнитуда подземных толчков составила 4,2.
Напомним, землетрясения в этом районе не прекращаются с 13 сентября, когда мощность сразу двух подземных толчков составила 5,3 и 5,1. К счастью, они обходятся без последствий.
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