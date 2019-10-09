Хабаровск, , 08:14 — REGNUM В Индустриальном районе Хабаровска бродячие собаки покусали четверых школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все эти случаи произошли в районе школы № 83 на улице Магаданской. Среди пострадавших девочка из четвёртого класса, и трое мальчиков из 8 и 11 классов.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Директор школы Ирина Агафонова рассказала, что в отношении собак будут приняты соответствующие меры — они будут отловлены.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление Роспотребнадзора по Прикамью свидетельствует, что в регионе участились случаи нападения животных на людей.