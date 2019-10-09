Реж, Свердловская область, , 07:59 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение двух машин произошло на автодороге между городами Реж и Екатеринбург. По данным дорожной полиции, 9 октября в 03:30 по местному времени водитель «Хендай» двигался в направлении областного центра и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовой «Газелью».

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а водитель «Газели» получил травмы и доставлен в больницу Режа.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным водитель «Хендай» уснул за рулём.