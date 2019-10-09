Чунцин, Китай, , 07:58 — REGNUM Два человека пропали без вести после схода оползня в уезде Чэнкоу города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Оползень сошел на деревни близ городка Минтун около 4:30 по местному времени 9 октября. Четыре жилых дома оказались погребены под толщей грунта. С двумя местными жителями пропала связь, и еще более 140 были эвакуированы. Объем грунта оценивается в 20 тыс. кубометров.

Спасательные работы были немедленно развернуты на месте происшествия. Власти также приняли все необходимые меры для предотвращения вторичных происшествий. Располагаясь на пересечении трех регионов уровня провинции — Чунцина, Сычуани и Шэньси, Чэнкоу является одним из самых удаленных уездов Чунцина — на расстоянии 400 км от центра города.