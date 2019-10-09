Красноярск, , 08:02 — REGNUM ДТП с участием легкового автомобиля «Вольво» и фуры произошло в Красноярске на ул. Калинина 8 октября в 20:10 по местному времени, сообщает пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.

За рулем «Вольво» находился 21-летний мужчина, который был пристегнут ремнём безопасности и остался жив. В настоящее время пострадавший госпитализирован.

На красноярском портале newslab.ru было опубликовано видео, на котором видно, как легковой автомобиль после ряда перестроений на большой скорости врезается в грузовую «Сканию», следовавшую перед ним по правой полосе.

В результате столкновения от легковушки осталась груда искореженного метала, откуда спасателям пришлось извлекать водителя при помощи инструментов.

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