Новосибирск, , 07:46 — REGNUM В Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар с массовой эвакуацией людей. По данным ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки гироскутера, который находился на зарядке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл накануне днём, 8 октября. На момент прибытия пожарных из квартиры на пятом этаже шёл дым. Из подъезда по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе и две восьмилетние девочки, в квартире которых произошёл пожар. Площадь горения составила полметра, гироскутер сгорел полностью.

По данным ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, с начала года в регионе произошло 10 979 пожаров, из них по причине неправильной эксплуатации или неисправности электрооборудования — 894.