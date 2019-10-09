Курган, , 07:43 — REGNUM В Кургане расследуется похищение юноши у одного из торговых центров города. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое подозреваемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что вечером 6 октября трое жителей города, в том числе молодая девушка, напали на 18-летнего юношу. Его затолкали в автомобиль и увезли на окраину города, чтобы истребовать долг.

Очевидцы преступления сигнализировали о похищении в полицию. Автомобиль с похищенным был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.126 УК РФ («Похищение человека»).