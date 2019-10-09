Ульяновск, , 07:36 — REGNUM В Ульяновске перед судом предстанут 29-летний житель и его 27-летний брат, которых обвинили в наркопреступлении и нападении на полицейского. Как сообщает следственное управление СКР по региону, один из злоумышленников выстрелил в стража порядка из травматического оружия.

По данным следствия, обвиняемые с 2014 года по февраль 2019 года в домах в одном из садовых товариществ Ленинского района Ульяновска и в поселке Мокрый Куст Ульяновского района выращивали для продажи коноплю. При задержании было изъято более 260 грамм наркотиков, а при обыске в доме — 7,9 кг конопли, карабин «Сайга», охотничье ружье, газовый пистолет, три огнестрельных оружия ограниченного поражения.

«При задержании один из обвиняемых выстрелил из травматического оружия в сотрудника спецназа полиции, попав в голову и спину правоохранителя», — говорят в следственном управлении.

Злоумышленники арестованы. Дело их сообщника, который, как полагает следствие, помогал выращивать коноплю, находится в суде.

Братьев обвиняют в незаконном культивировании наркосодержащих растений, (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ), покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержана жительница города, которую подозревают в краже и нападении с кухонным ножом на полицейского. От ранения в грудь сотрудника полиции спасло удостоверение в нагрудном кармане.

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