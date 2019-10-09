Тюмень, , 07:22 — REGNUM В тюменском селе были обнаружены двое малолетних детей, которые были брошены в частном доме одни, без родителей. Заявление о нахождении детей в опасности поступило в полицию от бабушки несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Когда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли по сигналу в село Нижняя Тавда, то обнаружили детей одного и двух лет одних в холодном доме. Мальчики живут в антисанитарных условиях. По словам соседей, дети постоянно голодны и не умыты. Решается вопрос о лишении их отца и матери родительских прав.

Отмечается, что родителей ранее уже наказывали за недосмотр за детьми, но дали шанс на исправление. По факту последних событий был составлен протокол об административном правонарушении, материалы о лишении родительских прав отца и матери брошенных детей переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

На данный момент мальчики переданы бабушке.