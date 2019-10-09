Челябинск, , 07:05 — REGNUM В Челябинской области задержаны два гражданина, которых подозревают в использовании поддельных водительских удостоверений (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Водители были задержаны сотрудниками дорожной полиции Челябинска и Миасса. В ходе проверки установлено, что граждане 1965 и 1998 годов рождения предъявили поддельные водительские права. Возбуждены уголовные дела. Оба гражданина находятся под подпиской о невыезде.

Отметим, что максимальная санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на один год.