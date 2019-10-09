Владивосток, , 07:03 — REGNUM Блогер из Владивостока разместил в социальных сетях видео, на котором видно, как человек виснет на руках на самой высокой точке 320-метрового пилона Русского моста в столице Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Молодой человек уверяет, что смог пройти на мост, так как он не охранялся. В Минтрансе заверили, что такое невозможно, так как вход в пилон закрыт и оснащён сигнализацией, реагирующей на любое присутствие, а проход на мост пешеходов невозможен, так как мост охраняет вооруженная охрана.

Специалисты считают, что на видео демонстрируется качественно изготовленный видеомонтаж.

Как сообщало ИА REGNUM, упавший с моста человек пропал в Пскове, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.