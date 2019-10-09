Якутск, , 07:00 — REGNUM Защита шамана Александра Габышева из Якутии, который шёл «изгонять Путина», заявила, что он прошёл повторную экспертизу, а ранее в заключении психолого-психиатрической экспертизы слово «невменяемость» не звучало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Адвокат Ольга Тимофеева, защищающая интересы якутского шамана, сказала, что Габышев прошёл повторное исследование, результаты ещё не известны.

«Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева. Там такого слова, как «невменяемость», не было написано», — акцентировала Тимофеева РИА Новости.

Если Габышева признают дееспособным, расследование уголовного дела будет возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Габышев 20 сентября был помещён в психоневрологический диспансер Якутска после того, как его задержали в Бурятии по дороге в Москву.