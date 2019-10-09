Хэфэй, Китай, , 06:41 — REGNUM Тела пятерых погибших найдены ранним утром по местному времени 9 октября на месте пожара в сельском госпитале в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 2:00 по местному времени в центре здравоохранения в уезде Гоян города Бочжоу, сообщили в уездном бюро общественной безопасности. Пять пожарных занимались тушением огня и обнаружили тела пятерых погибших на месте возгорания. Их личности пока не установлены, кроме того, неизвестно, погибли ли они в результате пожара. Расследование продолжается.

Напомним, что в середине июля в вековом здании отеля Цзянхань в городе Ухань провинции Хэбэй разгорелся пожар по вине неаккуратного сварщика.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной возгорания векового отеля в центральном Китае стал сварщик