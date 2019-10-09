Орск, Оренбургская область, , 06:30 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на площадке бывшего машиностроительного концерна погиб работник, сообщают информресурсы.

По данным портала orsk.ru, мужчину придавило землёй, когда он занимался ремонтом трубы.

Официальных комментариев по поводу происшествия нет. Как отмечает 56orb.ru, на мест работают правоохранители.

Напомним, машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» находится в стадии банкротства. В мае 2019 года создано новое предприятие ООО «Уралмаш — Горное оборудование», которое арендует площадку завода.