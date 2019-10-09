Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM На Сахалине обсуждают видео в соцсетях, снятое в бывшей воинской части, которая располагалась в 10 км от села Победино в Смирныховском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Автор видео — женщина, которая раньше служила в этой части охранником, стрелком ВОХР. Воинской части уже нет, её расформировали, но остались склады с боеприпасами, их охраняют «контрактники».

Суть в том, что военнослужащие находятся в ужасающих условиях, еду готовят на костре, а барак, где живут без света, не отапливается и практически разрушен.

«Вот такая вот разруха, вот такая порнография. Бедные бойцы кушают и варят на улице. Эти ребята охраняют склады. Когда-то я сама их с оружием охраняла, когда была стрелком ВОХР. Это склады боеприпасов. Они все закрытые. Их здесь очень много — 64 штуки. Кинули бойцов в землю без окон без дверей, кушать готовить на костре, света нету, жрать нету», — комментирует женщина, снимая на видео условия «службы» и территорию бывшей воинской части.

Воинская часть в 10 км от Победино в 2015 году была расформирована. Муниципалитет просил министерство обороны передать земли под гражданские нужды, но передача так и не произошла — выяснилось, что там до сих пор есть боеприпасы, пишет astv.ru.

О том, что на территории бывшей военчасти остались боеприпасы, говорят и жители в соцсетях, якобы слышали взрывы и стрельбу оттуда. Да и «металлисты» сюда часто наведываются.

Поэтому и присылают сюда контрактников — охранять территорию. Но условия жизни у них — ужасающие.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее в 2019 году двухстороннее учение морской пехоты Тихоокеанского флота прошло на Камчатке.

Военные использовали системы залпового огня «Град», танки Т-80БВ, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Нона», применялись истребители МиГ-31 и боевые вертолёты.