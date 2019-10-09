Москва, , 06:08 — REGNUM Два трамвая столкнулись в районе Богородское в Москве, сообщает пресс-служба МУП «Мосгортранс».

Сообщается, что ДТП произошло около 20:30 возле дома № 13 по Ивантеевской улице. Столкнулись два трамвая № 2 и № 7, ехавших в попутном направлении. В результате столкновения один из пассажиров получил ушибы и обратился за медицинской помощью. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники столичного ГИБДД. Также «Мосгортранс» намерен привлечь своих экспертов для изучения причин ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в столичном районе Сокольники столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали три человека.

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