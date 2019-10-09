Краснобаковский район, , 05:58 — REGNUM Нижегородские следователи по результатам проверки возбудили уголовное дело по избиению егеря группой охотников. Фигурантам предстоит ответить по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в лесу Краснобаковского района в конце сентября 2019 года. Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, старший егерь при обходе территории остановил два автомобиля, в которых находились охотники. Мужчины вместо того, чтобы предъявить запрашиваемые документы, учинили конфликт и драку. В результате пострадал егерь, вынужденный обратиться за помощью к врачам. Расследование уголовного дела продолжается, а по вменяемой статье охотникам грозит штраф до 250 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет, арест до полугода или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в октябре была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало возбуждение уголовного дела.

Нападение на егерей — явление в России не редкое. Чаще всего этим занимаются браконьеры, которые не хотят отвечать за нарушение закона, но тут же подводят себя ещё под одну статью уголовного кодекса.

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