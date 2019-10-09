Нур-Султан, , 05:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в Казахстане, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.

Сообщается, что землетрясение произошло в 00:49 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 140 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Глубина очага составила десять километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Отмечалось, что эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах от границы с Казахстаном. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

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