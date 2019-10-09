Владивосток, , 05:13 — REGNUM Врачи во Владивостоке спасли жизнь ребёнка, которого женщина родила прямо на улице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Не отходя от кассы. Жительница Омской области родила в магазине

Муж 25-летней женщины, выходец из Средней Азии, нетерпимо относился к её самостоятельности и два года назад уничтожил документы, из-за чего роженица не обращалась в медицинские учреждения, не состояла на учёте в женской консультации и ей пришлось рожать прямо на улице.

Полиция проводит проверку в отношении мужа роженицы, устанавливая полную картину взаимоотношений в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области женщина родила ребёнка прямо в магазине, как говорится, не отходя от кассы.