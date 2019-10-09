Якутск, , 04:06 — REGNUM Найденный мёртвым в следственном изоляторе начальник рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексей Бурксер 9 лет назад объявлялся в международный розыск, а затем был арестован в связи с возбуждением уголовного дела против него, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Неожиданный арест Алексея Бурксера 7 октября — не первый в его биографии. Выяснилось, что в ноябре 2010 года Бурксер был арестован на рабочем месте по запросу УВД Самаркандской области. Тогда он был генеральным директором ОАО «Бурятзолото». При этом его арест не был связан с его непосредственной работой, пишет SakhaLife.

Как писали СМИ, Алексей Бурксер разыскивался за совершение преступлений — хищения путём растраты или присвоения в особо крупных размерах, должностной подлог и злоупотребление служебным положением, он был объявлен в международный розыск.

Генеральная прокуратура Узбекистана настаивала на экстрадиции Алексея Бурксера, однако в начале 2011 года гендиректор «Бурятзолота» был отпущен на свободу и продолжил работу в компании.

Через несколько лет он был назначен начальником подземного рудника «Мир» АК АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября были взяты под стражу подозреваемые в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшие по неосторожности смерть восьми горняков и причинение крупного ущерба, бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер и бывший и.о. главного инженера этого предприятия Александр Манн.

8 октября в камере СИЗО был обнаружен труп Буксера с признаками суицида. Началась процессуальная проверка.