Хабаровск, , 03:43 — REGNUM Возгорание резервного трансформатора произошло на Хабаровской ТЭЦ-1, питающей город, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Источники пояснили, что трансформатор предназначался для подачи электричества внутренним потребителям ТЭЦ, и пожар не отразился на работе всей станции — перебоев в подаче электроэнергии не возникло. После тушения пожара, специалисты разбираются в его причинах.

ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1954 году и к настоящему времени уже морально устарела. К 2025 году рядом с ней будет построена газовая ТЭЦ-4, с мощностью, позволяющей закрыть всех потребителей Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону специалисты разбираются с причинами взрыва на электростанции в центре города, в результате которого в окрестных домах были выбиты стёкла. Другие источники утверждают, что взрыва не было.