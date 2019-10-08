Москва, , 23:46 — REGNUM Один человек пострадал при столкновении двух грузовых автомобилей на юге московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 8 октября сообщает источник в экстренных службах.

Авария произошла поздно вечером 8 октября на 31-м километре МКАД. Столкнулись грузовые автомобили Scania и Iveco.

По предварительной информации, пострадал один человек. Пострадавшего зажало в кабине одного из грузовиков, в настоящее время его деблокируют подъехавшие на место ДТП спасатели.

В результате аварии были перекрыты три полосы МКАД. Движение автотранспорта в районе аварии сильно затруднено. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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