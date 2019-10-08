Москва, , 23:31 — REGNUM Парень и девушка пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей на северо-западе Москвы. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла на Новокуркинском шоссе. Легковые автомобили BMW и Skoda, столкнувшись, вылетели на тротуар, где в это время проходили два человека, парень и девушка.

Молодые люди получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух трамваев на востоке Москвы. В результате ДТП пострадал один человек.

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