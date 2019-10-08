Казань, , 23:03 — REGNUM В Набережных Челнах женщина, подозреваемая в убийстве своего сына и пытавшаяся покончить с собой, задержана в больнице. В настоящее время решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения, сообщили в городском подразделении следственного управления СКР по Татарии.

Женщина была задержана в палате больницы скорой помощи, где накануне ей была проведена операция, сообщает «Татар-информ». По данным издания, после задержания ее поместили в отдельную палату.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина поругалась с мужем на почве ревности, после чего мужчина ушел из дома. Подозреваемая же вооружилась и нанесла своим шестилетнему и двухлетнему сыновьям множественные ранения грудной клетки, также она нанесла ранения себе. В результате младший мальчик скончался на месте, старший сын вместе с матерью были госпитализированы. Жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

В отношении 32-летней жительницы Татарии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более малолетних»).