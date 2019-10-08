Екатеринбург, , 22:52 — REGNUM Пятеро подростков отравились парами химического вещества в Екатеринбурге. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Сигнал о группе подростков, находившихся в неадекватном состоянии, поступил правоохранителям от жителей района Химмаш в Екатеринбурге. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили пятерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет и отправили их в отделение полиции.

Уже из отделения сотрудники полиции вызвали для подростков бригаду скорой помощи, так как состояние задержанных стало ухудшаться. Несовершеннолетние были госпитализированы в токсикологическое отделение одной из больниц города. Предполагается, что подростки могли самостоятельно надышаться парами какого-то химического вещества.

В настоящее время устанавливаются личности и местонахождение родителей несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 туристах, пострадавших в результате отравления парами ядохимикатов в Каталонии на северо-востоке Испании.

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