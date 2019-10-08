Омск, , 22:40 — REGNUM Авиарейс № S774 авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба омского аэропорта.

Воздушное судно совершало перелёт из Красноярска в Москву, во время полёта одному из пассажиров стало плохо. Экипаж авиарейса запросил экстренную посадку в аэропорту Омска.

Самолёт приземлился на запасную полосу. В аэропорту самолёт ожидала бригада скорой медицинской помощи на реанимобиле. Сразу же после приземления пассажир был госпитализирован.

Других подробностей пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном приземлении в аэропорту Сенегала лайнера Boeing 767 компании Ethiopian Airlines из-за возгорания двигателя. Самолёт должен был лететь в столицу Эфиопии город Аддис-Абеба.

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