Москва, , 22:09 — REGNUM Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом 8 октября сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на Ивантеевской улице, столкнулись трамваи, следовавшие друг за другом. У обеих трамваев повреждено остекление.

По предварительным данным, пострадал один человек. Пострадавший был доставлен в больницу.

Движение в районе аварии затруднено. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием восьмилетнего велосипедиста и легкового автомобиля на востоке Москвы. В результате аварии ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

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