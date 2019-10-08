Мехико, , 22:03 — REGNUM По меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения автобуса системы скоростного транспорта (метробус) и такси в центре мексиканской столицы города Мехико. Об этом 8 октября сообщает газета Milenio.

ДТП произошло на пересечении проспекта Инсургентес и улицы Бахио, в районе Рома. По предварительным данным, водитель такси попытался совершить поворот, но выехал на полосу, выделенную для движения метробусов, и столкнулся с метробусом, ехавшим по маршруту №133.

Всего пострадали 14 человек. Большинство пострадавших получили лёгкие травмы, им была оказана медицинская помощь на месте, два человека с травмами были госпитализированы.

Выясняются все причины и обстоятельства аварии. Водитель такси задержан и доставлен сотрудниками полиции в прокуратуру для дачи показаний.

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