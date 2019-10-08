Москва, , 21:41 — REGNUM На Белорусском вокзале Москвы специалисты проверили прибывший из Берлина пассажирский поезд, в одном из вагонов которого якобы был зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом сегодня, 8 октября, сообщают экстренные службы столицы.

Специалисты по радиационному контролю федерального государственного унитарного предприятия «Радон» проверили купе и туалет одного из вагонов поезда, в которых на границе было зафиксировано превышение радиационного фона.

По результатам проверки превышения уровня радиационного фона выявлено не было.